Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi.

Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.