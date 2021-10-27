Triatlonda Denizlili Başkan güven tazeledi

Türkiye Triatlon Federasyonu Olağan Genel Kurulunda geçerli 153 oyun 144'ünü alan Denizlili Bayram Yalçınkaya yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Triatlon Federasyon Seçimli Olağan ve Mali Genel Kurulu 23 Ekim Cumartesi günü Ankara'da yapıldı. 2018 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurulda başkan seçilerek Denizli tarihinin ilk federasyon başkanı olan Bayram Yalçınkaya, iki adaylı yapılan yeni seçimlere de en güçlü aday olarak girdi. Geçerli 153 oyun 144'ünü alarak tarihi bir rekora imza atan Yalçınkaya Türkiye Triatlon Federasyon'un ikinci kez başkanı seçildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Başkan Bayram Yalçınkaya, genel kurul delegelerine teşekkür konuşması yaptı. Yalçınkaya, "Camiamızın istisnasız tüm kademelerinin desteği bizi onure etti. Bu teveccüh bizim için artık daha çok çalışmak, triatlona yeni ilkler kazandırmak adına yeni stratejiler geliştirmek anlamına geliyor. Önümüzdeki dönem, camia içi çekişmelerin olmadığı, tüm enerjimizle inovatif çalışmalara yöneleceğimiz bir yönetim anlayışını daha da kararlılıkla sergileyeceğimiz bir milattır. Kurumsal yapının diğer federasyonlara da örnek teşkil ettiği, sonuç odaklı ve şeffaf yönetim anlayışımızdan yeni dönemde de taviz vermeyeceğiz. Bizi destekleyen, yüreklendiren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Triatlon Federasyonu seçimlerinde ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Bayram Yalçınkaya'yı tebrik eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Triatlon camiasına ve Türk Sporuna hayırlı olmasını diledi. Yalçınkaya'nın başkanlık süresince yaptığı hizmetlerle triatlon camiasına birçok yenilik kazandırdığını ve bunların yeni dönemde de artarak devam edeceğine olan inancının tam olduğunu dile getiren İbanoğlu, Yalçınkaya ve ekibine başa temenni etti. - DENİZLİ