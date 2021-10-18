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Turgutluspor hayata döndü - Son Dakika

Turgutluspor hayata döndü

18.10.2021 13:35
Turgutluspor hayata döndü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Play-Off mücadelesi veren Ankaraspor'u uzatmada bulduğu golle 4-3 mağlup eden Turgutluspor, düşme hattından kurtulmanın sevincini yaşıyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Play-Off mücadelesi veren Ankaraspor'u uzatmada bulduğu golle 4-3 mağlup eden Turgutluspor, düşme hattından kurtulmanın sevincini yaşıyor. Bu sezonki ilk galibiyetini 8'inci haftada elde eden kırmızı-siyahlılar, Başkent temsilcisi karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak alkış topladı. İki kez geriye düştüğü maçta skoru 3-1'den önce Nuri Emre'nin kendi yarı sahasından attığı golle 3-3'e getiren Turgutluspor, 90+1'inci dakikada ise Hamit'in golüyle zafere uzandı.

Ligde 5 puana ulaşıp, 16'ncı sıraya yükselen Turgutlu ekibi, teknik direktör Kazım Akgün'le yollarını ayırdıktan sonra Anterenör Ümit Yıldız yönetiminde çıktığı 2 müsabakada 4 puan topladı. Somaspor deplasmanından 1 puanla dönen kırmızı-siyahlılar, Ankaraspor engelini 3 puanla aşarak kendine geldi. Turgutlu'ya geçen yıl ekibinde olan Antrenör Muhammet Fatih Çağlın'ın düğünü için gelip karşılaşmayı izleyen teknik direktör Ümit Karan'ın yönetimle flörtte olduğu iddia edildi. Son olarak İskenderun FK'da görev yapan eski ünlü futbolcu Ümit Karan'ın hafta içinde Turgutluspor'la anlaşma yapabileceği ileri sürüldü.

NURİ EMRE'DEN MÜTHİŞ GOLTurgutluspor'un defans oyuncusu Nuri Emre Akşit, Ankaraspor maçının 67'nci dakikasında futbol sahalarında eşine az rastlanır bir gole imza attı. Takımı 3-2 gerideyken Ankaraspor kalecisi Ömer Kahveci'nin kalesini terk ettiğini gören 19 yaşındaki stoper, kendi yarı sahasından şansını denedi. Uzun süre havada süzülen meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, kendini filelere bırakan kaleci Ömer'in çabası golü önlemeye yetmedi.

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Ankaraspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor hayata döndü - Son Dakika Spor


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