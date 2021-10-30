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Türkiye Basketbol Federasyonunda seçime doğru - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonunda seçime doğru

30.10.2021 11:00
Türkiye Basketbol Federasyonunda seçime doğru

Türkiye Basketbol Federasyonunda 4 Kasım'da gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyan Harun Erdenay, Türk basketbolunu daha iyi yere getirmek için aday olduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonunda 4 Kasım'da gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyan Harun Erdenay, Türk basketbolunu daha iyi yere getirmek için aday olduğunu söyledi.

Erdenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketbola uzun yıllar gönül vermiş biri olduğunu, bu sporu Türkiye'de hak ettiği yere getirmek için bu yola çıktığını ifade ett.

Seçim çalışmalarında son bölüme geldiklerini anlatan Erdenay, "Yola çıktığımızda bütün delegelerin eline değeceğimiz, herkesin sorunlarını dinleyeceğimiz, onlara projelerimizi anlatacağımız vaadiyle yola çıktık. Bugüne kadar delegelerin yüzde 90'lık bölümünü ziyaret ettik. Ankara'daki delegeler kaldı, onları da Ankara'ya gittiğimizde ziyaret ederek bütün turumuzu tamamlayacağız ve seçime hazır bir şekilde gireceğiz." diye konuştu.

Delegelerin kendilerine pozitif yaklaştığını vurgulayan Erdenay, "Adaylığıma pozitif yaklaşıyorlar. Basketbolun içinde gelen biriyim. Uzun yıllar oynadım ve yöneticilik yaptım. Asbaşkanlık ve başkanlık yaptım. FIBA'da 5 sene yönetim kurulu üyeliği yaptım." şeklinde konuştu.

Delegelerin taleplerinin konusunda ise Erdenay, şunları söyledi:

"Her ligin ayrı sıkıntıları oluyor. Süper ligler var, TBL var, bölgesel ligler var. Onlarla alakalı dertlerini sıkıntılarını dile getiriyorlar. Biz de bunlar için ne çözüm ürettiğimizi söylüyoruz. Genel şikayetler gelirlerin az olduğu buna mukabil son yıllar içinde katılım payları olsun, lisans ücretleri olsun, cezalar olsun bunların çok yükseldiğini aktarıyorlar. Bir de federasyonda muhatap bulamama şikayeti vardı. Bütün delegelerden buna yönelik şikayetler geldi, biz de çözümlerimizi anlattık."

"Son 5 yılda milli takımı başarısız buluyorum"

"Türk basketbolu son 5 yıl içinde özellikle milli takımlar düzeyinde düşüşte olduğu bir gerçek" diyen Erdenay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu ben söylemiyorum. FIBA'nın sıralamasında hem erkeklerde hem kadınlarda ciddi bir düşüş var. Altıncı, yedinci sıradan 19. sıraya düşüş var. Altyapılarda son dönemde bir başarı yok. 2016'da olimpiyatlarda çeyrek finale yükselen kadın milli takımımız son Avrupa şampiyonalarında galibiyet bile alamadı. Altyapılardaki en son madalyalar 2015-2016'da geldi. Liglerdeki bir iki takımın Avrupa başarısı hariç Türk basketbolunun son beş yılda başarısı yok, düşüşü var."

Türk basketbolunun zaman zaman başarılı olduğu turnuvaların yaşandığını kaydeden Erdenay, "Son 5 yılımıza baktığımızda dünya 22'ncisi olarak son anda olimpiyat elemeleri oynayan erkek milli takımımız, Çekya gibi bir ekibin olimpiyatlara gittiği turnuvada istediğini alamadı. Dünya sıralamasında direkt aşağı düşen pozisyonumuz var. Son 5 yılda milli takımı başarısız buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seçime üç adayın katıldığının hatırlatılması üzerine Erdenay, "Üç aday da kendi dönemlerinde basketbolcu olarak damga vurmuş, milli takımlara hizmet etmiş kişiler. Basketbol için güzel bir rekabet olacak. Kazanan basketbol olacaktır. Diğer federasyonlara göre Türkiye Basketbol Federasyonundaki seçim ilgi çekecektir." ifadelerini kullandı.

Başkan olması halinde en önemli projesinin ne olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Erdenay, şunları söyledi:

"Bölgesel ligi yeniden hayata geçireceğiz. Bölgesel ligin olmaması Anadolu basketboluna ciddi darbe vurdu. Basketbol okulları küçüldü, onları hayata geçirmek lazım. 12 Dev Adam Basketbol Okulları 2016'da 42 ilde 2 bin 400 kişiye ulaşıyordu. Şimdi çok küçüldü. Oradan basketbolcular bulunup takımlara veriliyordu. Milli takıma bu şekilde çok oyuncu kazandırıldı. Bu yapıyla Anadolu'nun en ücra köşesindeki insanlara basketbol oynama fırsatı veriliyordu. Bölgesel ligde 82 takım mücadele ediyordu. Doğudaki takımların kendi liglerinde oynama şansı oluyordu. Lig olmazsa Batman'daki bir takım kendisiyle mi oynayacak. Bölgesel gruplar oluşturduğunuzda bu takımların kendi liglerinde oynama şansı oluyordu, bunları hayata geçireceğiz."

"Kazanacağıma inanıyorum"

Camiaya mesajını da paylaşan Erdenay, "3 sene için başkan seçilecek. Mevcut başkan 5 senedir görevde. Erman ağabey Fransa'dan geldi ve aday oldu. Kim daha iyi yönetecekse bütün delegeler toplanıp karar verecek. Ben şansımın yüksek olduğuna, delegeler bazında karşılığımın olduğuna inanıyorum. Kazanacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Başkan olması halinde ilk çalışmaların neler olacağı şeklindeki soru üzerine Erdenay, şunları kaydetti:

"Öncelikle çok yakın zamanda milli takımların maçları olacak. Dünya şampiyonası eleme grubunda oynayacağız. Öncelikli hedefimiz orası olacak. Ligler başladı. Buradaki takımların giderlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Daha sonra sponsorlar getirerek bu ligleri güçlendirmek istiyoruz."

Basketbolun içinde gelen biri olduğunu ve yöneticilik deneyiminin de fazla olduğunu belirten Erdenay, "Tecrübemin daha ağır bastığına inanıyorum. Her delege sandığa gittiğinde kimin basketbolu daha ileriye taşıyacağına inanıyorsa ona oy atacaktır. Diğer adaylarımıza da başarılar diliyorum. İyi olan kazansın." değerlendirmesinde bulundu.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak projeyle ilgili düşüncesinin en olduğu yönündeki soruya Erdenay, "Yaklaşık 4 sene önce yıkıldı, 4 senedir de maalesef kullanımı olmuyor. Bakanlığımızın orayla ilgili bir projesi var. Bakanlığımızla beraber Avrupa ve dünya çapında bir salon kazandırılması için projelerimizi, görüşlerimizi Bakanlığımızla paylaşırız." diye yanıtladı.

Erdenay son 5 yılda İTÜ Spor Kulübü'ndeki çalışmalarıyla ilgili kendisine yönelik eleştiriler konusunda ise "5 yılda İTÜ Spor Kulübü başkanlığını yapıyorum. Orada bin sporcuya 11 branşta amatör olarak hizmet eden kulübüz. Niye eleştiri geldi anlamadım. Tamamen amatörce hizmet eden spor kulübüyüz. Yukarıya çıkmak veya Süper Lig'de oynamak gibi vizyonumuz yoktu. Niye eleştiri geldi bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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