Türkiye Bisiklet Federasyonu Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 3 Kasım'da Ankara'da yapılacak.
Federasyonun açıklamasına göre, olağan genel kurul toplantısı, 3 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurul, çoğunluk aranmaksızın 4 Kasım Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Kurulunun tarihi belli oldu - Son Dakika Spor