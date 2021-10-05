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Türkiye Boks Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu 3 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

Türkiye Boks Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu 3 Kasım'da yapılacak

05.10.2021 09:34
Türkiye Boks Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu 3 Kasım'da yapılacak, System.String[]

Türkiye Boks Federasyonu, olağan seçimli genel kurulunun 3 Kasım Çarşamba günü gerçekleşeceğini duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonu, olağan seçimli genel kurulunun 3 Kasım Çarşamba günü gerçekleşeceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılacak genel kurul için 3 Kasım'da yeterli çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantının 4 Kasım Perşembe günü katılım sayısına bakılmaksızın düzenleneceği aktarıldı.

Genel kurulun, belirlenen tarihte saat 09.00'da Ankara The Green Park Otel'de yapılacağı kaydedildi.

Türkiye, Ankara, Kasım, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Boks Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu 3 Kasım'da yapılacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Boks Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu 3 Kasım'da yapılacak - Son Dakika
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