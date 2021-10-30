Türkiye İzcilik Federasyonunda başkanlığa Hasan Dinçer Subaşı yeniden seçildi

Türkiye İzcilik Federasyonunda, mevcut başkan Hasan Dinçer Subaşı yeniden başkanlığa seçildi.

Özel bir otelde yapılan olağan genel kurulda Hasan Dinçer Subaşı, Aşkın Üçvet ve Süheyla Derindere Subaşı başkanlık için mücadele etti.

Kurulda 132 delegeden 104'ü oy kullandı. Hasan Subaşı Dinçer 100 oyla başkanlığına yeniden seçildi. Adaylardan Aşkın Üçvet 4 oyda kalırken, Süheyla Derindere Subaşı ise seçimden çekildi.

Subaşı, yaptığı konuşmada, başkanlığı süresince gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı faaliyetler hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı tüm delegelere teşekkür etti.

Hasan Dinçer Subaşı başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Muammer Erol, Hüseyin Gülsün, Mustafa Meral, Nurettin Özdebir, Kenan Sayacı, İsmail Hakkı Turunç, Hasan Can, Taner Yalçın, Kemal Kazan, Yusuf Adıgüzel, İrfan Kartal, Ertuğrul Örnek, Ali Akay, Fatih Yüksel.