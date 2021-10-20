Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun genel kurulu yarın Ankara'da yapılacak

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) genel kurulu yarın Ankara'da yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilecek genel kurulda federasyon başkanı Veli Ozan Çakır, 121 delegenin imzasıyla adaylık için gerekli belgeleri eksiksiz tamamlayan tek kişi olarak başkanlık seçiminde yer alacak.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 22 Ekim Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.