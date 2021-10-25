Tenis Federasyonu başkan adayı Osman Tural projelerini anlattı

Tenis Federasyonu başkan adayı Osman Tural , hedef ve projelerini anlattı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Tural, güven duyulan, ortak karar alınan, ilke ve standartları olan bir federasyon hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Türk tenisinin, güven, şeffaflık, ulaşılabilirlik, açık ve çok yönlü iletişim, birleştiricilik gibi farklı birçok konuda ihtiyaçlarının olduğunu görmekteyiz" dedi.

Daha önce 2012-2014 yılları arasında Tenis Federasyonu başkanlığı yaptığını hatırlatan Osman Tural, "Türk tenisi bir kişinin, bir kulübün ve tek bir anlayışın sunduğu ya da sunabileceği yaklaşımlarla yönetilemez. Tenisin tüm paydaşlarının bir araya gelerek yenilikçi bir anlayış ve yaklaşım ile bu ihtiyaçların giderilebileceğine inanıyoruz. Türk tenisinin tüm paydaşlar tarafından işaret edilen adı konmuş ya da konmamış ihtiyaçları, yenilik beklentileri ve gelişim hedeflerini değerlendirecek ekibimizi ve projelerimizi tanıtmak üzere bir araya geldik. Ekibimizde tenisin tüm paydaşlarına ama özellikle de profesyonel sporculara yer vermek suretiyle tenisin tenisçiler eliyle yönetilmesine imkan sağlamaya çalıştık" ifadelerini kullandı. Tural, federasyon yapısıyla ilgili açıklık ve şeffaflığın ön planda olacağını vurgulayarak, "Hangi alanda bir yönetimden bahsediyor olacak olursanız olun öncelikle olması gereken şey güven. Türk tenisinin en önemli ihtiyaçlarından birisi güven eksikliği. Dolayısıyla biz güven duyulan bir ekip, yönetim ve yönetim anlayışını ortaya koymak üzere bir araya gelmiş bir ekibiz. Yönetim kurulu kararlarımızın tamamını paydaşlarımıza, kamuoyuna ilan edeceğiz. Seçilmemiz durumunda ilk 3 ay içinde tenisin tüm paydaşlarının ayrı ayrı kurullarını oluşturacağız. Temsil edilecek kurullar vasıtayla yönetim sürecine katılma imkanı bulacaklar. Kararları, onların dahil olduğu bir mekanizmayla veriyor olacağız" diye konuştu. - Ankara