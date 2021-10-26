Türkiye Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi

Türkiye Voleybol Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde yapıldı. Mehmet Akif Üstündağ, tüm gündem maddelerinin kabulünün ardından 164 oyun 159'unu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Başkanlığı döneminde voleyboldaki yükselişi değerlendiren Mehmet Akif Üstündağ, "Bugün geldiğimiz noktada milli takımların katıldığı her organizasyonda kürsü için mücadele eden, altyapı organizasyonuyla tüm ülkeye yayılan, lisanslı sporcu sayısını her geçen gün arttıran, sponsorların ilgi odağı haline gelmiş, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bir federasyonuz. Milli takımlarımızın başarısıyla beraber çocuklarımız voleybol oynamak istiyor. Aileler çocuklarını voleybola yönlendirmek istiyor" şeklinde konuştu.

"Ülkemizi voleybol etrafında birleştirdik"

Mehmet Akif Üstündağ, "Antrenörlerimizin eğitimine büyük önem verdik. Takım sporlarında şifresiz yayın yapan tek federasyonuz. Geçen 5 sene içerisinde kulüplerimize aktardığımız sponsorluk gelirleri, kat be kat arttı. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği adına cesur adımlar attık. Bugüne kadar toplanan en yüksek seyirci sayısına ulaştık. Parklarda bahçelerde dev ekranlar kurulmasını sağlayacak kadar ülkemizi voleybol etrafında birleştirdik. Voleybol camiası olarak biz bir ateş yaktık. Biz tüm ülkenin sevdiği takımlar oluşturduk. Voleybolumuzun müsabaka sonuçlarından çok daha büyük bir gücü var. Bu gücün temeli, şeffaflıktan, emekten ve fedakarlıktan geçiyor. Hepimiz aynı takımdayız dedik. Bugün Siirt'tin köyünde yaşayan çocuklarımız da Gümüşhane'de yaylada çobanlık yapan kızlarımız da voleybol hayalleri kuruyor. Yaşadığımız bu güzellikler sayesinde kamuoyumuz da 'biz voleybol ülkesiz' diyebiliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA