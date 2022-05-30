Spor turnuvaları başlıyor

Gölcük Belediyesi'nin yaz etkinlikleri dolayısıyla düzenleyeceği kum futbolu, sokak basketbolu ve plaj voleybolu turnuvalarında gençler yeteneklerini sergileyecek.

Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor etkinlikleri, gençlerin yeteneklerini sergilemesine imkan sağlayacak. Bu çerçevede spor kenti Gölcük'te geleneksel hale gelen kum futbolu, sokak basketbolu ve plaj voleybolu turnuvaları Haziran ayında ilçede spor coşkusunu arttıracak. Turnuvalar, 03-04-05 Haziran tarihlerinde Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'ndeki spor tesislerinde kum futbolu turnuvası ile başlayacak. Gençlerinin hünerlerini sergileyeceği turnuvalar 10-11-12 Haziran'da plaj voleybolu ve 25-26 Haziran'da da sokak basketbolu turnuvaları ile devam edecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçede bulunan tüm gençleri turnuvaya davet etti. - KOCAELİ