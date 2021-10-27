Uğurlu öğrenci Süpermotor şampiyonu oldu

Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencisi Mecit Taha Işık, Süpermoto Open yarışında birinci oldu. 16 yaşındaki şampiyon, motosiklet kullanıcılarına uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun dördüncü ve son ayak yarışları yapıldı. Şampiyona kapsamında düzenlenen Süpermoto Open yarışında Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencisi Mecit Taha Işık, sezonu zirvede tamamladı.

Babasını örnek aldı

Motosiklet eğitimine 5 yaşında denge çalışmalarıyla başlayan 11. sınıf öğrencisi Mecit Taha Işık, babasını örnek aldığını belirtti. Babasının da başarılı bir motosiklet yarışçısı olduğunu söyleyen Işık, "Bu sene 5. Türkiye şampiyonluğumu aldığım için çok mutluyum. İnşallah bir dahaki sene tekrardan şampiyonluk yaşayabilirim. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonluğu ama aynı zamanda derslerimi de ihmal etmemeye özen gösteriyorum" dedi.

Ehliyetsiz yola çıkmayın uyarısı

Türkiye şampiyonu olmasına rağmen bu sene ehliyetini alıp trafiğe çıkmaya başladığını söyleyen Işık, "Küçük kardeşlerimize ve ehliyeti olmayan büyüklerimize kesinlikle dışarıda ehliyetsiz, kasksız, montsuz, motosiklete binmemelerini rica ediyorum. Hız isteyen, aksiyon yaşamak isteyen varsa pistlere gelebilir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE