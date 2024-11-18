Spor Uzmanları Başarı için Anahtar

Spor

Geçtiğimiz günlerde işbaşı yapan Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan dönmez, Kurumda görev yapan Spor Uzmanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı. Dönmez, "Spor uzmanları kurumumuzun spordaki kemik kadrosudur" dedi.

Toplantıya iştirak eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, spor uzmanlarını özverisinden ötürü tebrik etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevine atanan Erdoğan Dönmez, kurumda görev yapan Spor Uzmanlarıyla Kamp Eğitim Merkezi'nde (KEM) değerlendirme toplantısı yaptı.

Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak ile Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya'nın da katıldığı toplantı oldukça verimli geçti.

Spor Uzmanları Başarının Anahtarı

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, "Spor Uzmanları, kurumumuzun kemik kadrosudur. Başarıda en önemli anahtardır. El birliği ile daha da başarılı günlere hep birlikte ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Çakmur'dan Başarı Dileği

Spor Uzmanları ile yapılan değerlendirme toplantısına katılan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sporun ilerlemesi ve gelişmesi için spor uzmanlarının çok önemli olduğunu belirterek, "Uzmanlığımızı göstereceğiz. Sporda dokunmadığımız çocuk kalmayacak. Şu ana kadar spor uzmanlarımızı özverili çalışmalarından ötürü tebrik ediyoruz" dedi. - ERZURUM