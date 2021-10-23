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VakıfBank, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika

VakıfBank, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

23.10.2021 15:12
VakıfBank, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk setini VakıfBank 25-19'luk skorla hanesine yazdırdı. Sarı-siyahlılar ikinci sette de hız kesmedi ve 25-20'lik set skoru ile durumu 2-0'a getirdi. 3. seti ise 25-17 alan VakıfBank, karşılaşmayı 3-0 kazandı. VakıfBank'ta Chiaka Ogbogu 13 sayı ile karşılaşmanın en skoreri olurken; Gabi 12, Isabelle Haak 11 sayı kaydetti.

VakıfBank sezonun 6. haftasında 30 Ekim Cumartesi, 15.00'te Nilüfer Belediyespor'a konuk olacak.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Tuncay Sevim, Uğur Ateş

VakıfBank: Buket Gülübay 1, Cansu Özbay 3, Tuğba Şenoğlu 4, Ayça Aykaç 5 (L), Chiaka Ogbogu 7, Melis Gürkaynak 8, Gabi 10, Isabelle Haak 11, Meryem Boz 13, Derya Cebecioğlu 17

Bolu Belediyespor: İdil Naz Kambur 2, Dilara Bağcı 3 (L), Aneta Havlickova 4, Özlem Güven 5 (L), Irmak Gökçen 6, Olena Karchenko 7, Çağla Salih 8, Şeyma Dilan Öztürk 10, Ceren Baysal 14, Dilara Yergün 17, Burcu Şentürk 18, Elif Uzun 20

Setler: 25-19, 25-20, 25-17

Süre: 73 dakika (25, 25, 23) - İSTANBUL

Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor VakıfBank, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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