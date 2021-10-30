VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin altıncı haftasında konuk olduğu Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
VakıfBank sezonun yedinci haftasında 6 Kasım Cumartesi, 14.00'te Mert Grup Sigorta'ya konuk olacak.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan
Nilüfer Belediyespor: Asu Tecimer, Ecenur Aksoy, Çağla Akın, Oleksandar Btysenko, Humay Topaloğlu, Buse Sonsırma Kayacan (L), Dominika Sobolska, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara, Emily Susan Maglio
VakıfBank: Buket Gülübay, Cansu Özbay, Kübra Çalışkan, Chiaka Ogbogu, Gabi, Isabelle Haak, Meryem Boz, Michelle Bartsch-Hackley, Derya Cebecioğlu
Setler: 17-25, 13-25, 18-25
Süre: 76 dk (26, 22, 28) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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