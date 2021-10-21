Modern Pentatlon Federasyonu'nda Veli Ozan Çakır yeniden başkan

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Başkanlığı görevini yürüten Veli Ozan Çakır, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun 4'üncü olağan genel kurulu ve 5'inci mali genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 92 delegenin katılım sağladığı genel kurulda 87 kişi oy kullandı. Başkanlık seçimine tek aday olarak giren Veli Ozan Çakır, 85 delegenin oyunu alarak ikinci kez federasyon başkanı oldu. 2 oy ise geçersiz sayıldı.