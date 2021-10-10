Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda bronz madalya kazandı

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Macariastan'ın başkenti Budapeşte 'de düzenlenen FINA Dünya Yüzme Kupası'nda 200 metre karışıkta 2.08.94'lük derecesiyle bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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