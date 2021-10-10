Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Cansın Hacıbekiroğlu)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Halil Yücel, Samet Baltacı, Muhammed Ertuğrul, Murat Tokgöz)
Setler: 25-20, 25-23, 25-21
Süre: 93 dakika (30, 34, 29)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonu ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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