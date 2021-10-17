Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Hatice Özmen Yıldız
Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Ali Deniz Yılmaz (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray)
Cizre Belediyespor: Uriarte, Emin Gök, Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Umut Demir, Can Ayvazoğlu, Eren Koparıcı)
Setler: 25-18, 25-23, 25-21
Süre: 91 dakika (28, 32, 31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto, Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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