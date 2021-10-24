Üye Girişi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

24.10.2021 18:43
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: SorgunHakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Sema KayıkçıSorgun Belediyespor: Roman, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Hakan Polat, Poluian, Wieczorek (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Ahmet Çetinkaya, Egecan Avcıl, Ali Onur Edis, Melih Özdemir)Galatasaray HDİ Sigorta: Burutay Subaşı, Torres, Sedlacek,...

Salon: Sorgun

Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Sema Kayıkçı

Sorgun Belediyespor: Roman, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Hakan Polat, Poluian, Wieczorek (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Ahmet Çetinkaya, Egecan Avcıl, Ali Onur Edis, Melih Özdemir)

Galatasaray HDİ Sigorta: Burutay Subaşı, Torres, Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Savaş, Murat Yenipazar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Hatipoğlu, Doğukan Ulu, Melih Sıratca, Cansın Hacıbekiroğlu)

Setler: 25-14, 17-25, 23-25, 20-25

Süre: 115 dakika (24, 27, 33, 31)

??????? AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

???????

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Hakan Polat, Efeler Ligi, Galatasaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli 18:53 Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli Ordu'daki konfeti skandalında gözaltı altına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada 18:18 Ordu'daki konfeti skandalında gözaltı altına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin 18:04 Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak 17:57 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı 17:36 Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi 16:06 Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi
AK Partili başkanın 15:25 AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek 13:51 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek

Son Dakika Haberleri
19:03 Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı
18:52 Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli
18:21 Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı
18:09 Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışına devam etti
18:08 Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi
18:03 Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin
17:58 Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:56 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak
17:47 Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı
17:35 Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı
Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı         
19:04
Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı         
18:22
Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi         
18:08
Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti         
17:58
Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı         
17:47
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
İsrail Savunma Bakanı'ndan İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor         
16:05
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 19:18:21. #1.13#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement