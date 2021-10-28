Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 4. galibiyetini aldı. Arkas Spor ise ilk yenilgisini yaşadı.

"Siyasi cinayetler" yorumundan sonra Kılıçdaroğlu'ndan yeni çıkış: Bana yönelik tehditler var ama hiç umurumda değil