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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

30.10.2021 20:52
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Mehmet TopalFenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazereva (Gizem Örge, Cansu Çetin, Buse Ünal, Tutku Yüzgenç, Cristina)Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazereva ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Buse Ünal, Tutku Yüzgenç, Cristina)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Sude Demirel, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 25-18, 20-25, 20-25, 25-21, 15-11

Süre: 128 dakika (24, 31, 25, 29, 19)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Karşılaşmanın ilk setinde Lazereva ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, seti 25-18 aldı ve 1-0 öne geçti. İkinci ve üçüncü setlerde sarı-kırmızılı takım Caratasu ve Vasilantonaki'nin smaçlarıyla skor üretti. İki seti de 25-20'lik skorlarla üstün tamamlayan Galatasaray, 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe, üstünlüğünü korudu ve seti 25-21 alarak skora 2-2'lik beraberlik getirdi. Karar setinde etkili servisler atan sarı-lacivertli takım, 15-11 üstünlük kurarak maçı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'de Fedorovtseva ile Lazereva 21'er sayıyla galibiyette önemli rol aldı. Galatasaray'da ise Vasilantonaki'nin 28, Caratasu'nun 27 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu skorla sarı-lacivertli ekip 6. haftada 5. galibiyetini alırken sarı-kırmızılılar 2. kez mağlup oldu.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Galatasaray, Gizem Örge, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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