Yelken: Techno 293 Dünya Şampiyonası

Yelkende, İtalya'da düzenlenen Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Emir Mercanoğlu, 13 yaş altı kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EMR Windsurf ve Yelken Kulübü sporcusu Emir Mercanoğlu, 11 ülkeden 60 sporcunun mücadele ettiği 13 yaş altı kategorisinde 15 yarış sonunda elde ettiği 70 net puanla kürsünün üçüncü basamağında yer almayı başardı.

Aynı kategoriede yarışan Burak Alp Akyıldız 15, Rüya Uğurlu ise 21. sırada yer aldı.

Organizasyonda 15 yaş altı kızlar kategorisinde Ada Tan 11, Delfin Ada Canpolat 15, Alya Kaplan 24, 15 yaş altı erkekler kategorisinde Artun Şenol 5, Sina Elakdar 16, Devrim Karataş, 21, 17 yaş altı kızlar kategorisinde Naz Eniz, 11, Buse Tunç 15, Melek Altunsöz 16, 17 yaş altı erkekler kategorisinde Erencan Kolburan 5, Alaz İneler 13, Efe Enis 21, Yaman Kayacık ise 32. oldu.