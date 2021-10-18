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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica oyundan memnun Açıklaması - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica oyundan memnun Açıklaması

18.10.2021 14:40
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica oyundan memnun Açıklaması

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, takımın beklentilerini çok çabuk kavrağını ve Adana Demirspor deplasmanında sergilenen oyundan memnun olduğunu bildirdi.

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, takımın beklentilerini çok çabuk kavrağını ve Adana Demirspor deplasmanında sergilenen oyundan memnun olduğunu bildirdi.

Sumudica, kulüp televizyona yaptığı açıklamada, Adana Demirspor maçı öncesi takıma agresiflik kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Takımın talimatlarına iyi bir geri dönüş sağladığını belirten Sumudica, "Takım, beklentilerimi çok çabuk kavradı. Anlattıklarımı bu kadar hızlı kavrayan bir oyuncu grubuyla ilk defa çalışıyorum, çok hızlılar. Tecrübeli ve 35 yaşını geçen oyuncular var, onlar da genç oyuncular gibi davranıyor, sanki okulda öğrenmek isteyen öğrenci gibiler. Oyuncularımla aramda çok güzel bir ilişki var." ifadelerini kullandı.

Takımının sergilediği oyunundan memnun olduğunu ve üzerine koyarak ilerleyeceklerini aktaran Rumen teknik adam, taraftara şöyle seslendi:

"Taraftarların maça gelerek bizi desteklemelerini istiyorum. Çünkü taraftarsız bir takımın kimliği yoktur. Adana'da gördüğüm hoşuma gitti, yaklaşık 15 bin taraftar vardı, takımlarını desteklediler. Hatta maçı kaybettikten sonra da desteklemeye devam ettiler. Hiç kimse takımına kötü bir şey söylemiyordu. Tabii taraftarlarımızın maçtan sonra bize kızgın olmasını istemiyorum. Söz veriyorum, takımım performansını sahaya yüzde 100'ünü yansıtacak. Maçımıza gelen herkes evine mutlu dönsün istiyorum."

Sumudica, Adana Demirspor galibiyetiyle ilgili de "Şu ana kadar bir şey yapmış değiliz, sadece 3 puan aldık. Eğer Altay maçını kazanmazsak, bu 3 puanın hiçbir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica oyundan memnun Açıklaması - Son Dakika Spor


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