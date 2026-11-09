Spor yöneticileri, Sırrı Zengin'in TASKK disiplin sevkine savunma hakkı çağrısı yaptı - Son Dakika
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Spor yöneticileri, Sırrı Zengin'in TASKK disiplin sevkine savunma hakkı çağrısı yaptı

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Spor yöneticileri, Sırrı Zengin\'in TASKK disiplin sevkine savunma hakkı çağrısı yaptı
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Farklı illerden spor yöneticileri, Kırıkkale ASKF Başkanı Sırrı Zengin'in TASKK Disiplin Kuruluna sevk edilmesi üzerine ortak açıklama yaptı. Açıklamada eleştiri ve savunma haklarının korunması, şeffaf ve tarafsız yönetim çağrısı yapıldı.

Kırıkkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin'in Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Disiplin Kuruluna sevk edilmesi üzerine ortak açıklama yapan farklı illerden spor yöneticileri, eleştiri ve savunma haklarının korunması ile yönetimde şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerinin gözetilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) bünyesinde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin farklı illerden amatör spor kulüpleri federasyonu başkanları ve spor yöneticileri tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, Kırıkkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sırrı Zengin'in konfederasyon yönetiminin faaliyetleri, kurumsal ilişkileri ve yönetim anlayışına yönelik kamuoyuyla paylaştığı görüşler nedeniyle Disiplin Kuruluna sevk edildiği yönündeki gelişmenin amatör spor camiası açısından önem taşıdığı belirtildi. Eleştiri hakkının demokratik kurumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu vurgulandığı açıklamada, "Hiçbir kurum veya yönetici eleştiriden muaf değildir. Demokratik yönetim anlayışının temelinde farklı görüşlere saygı, şeffaflık, hesap verebilirlik ve ortak akıl bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Amatör spor kuruluşlarının kişisel veya siyasi çıkarların değil, sporcuların, kulüplerin, gençlerin ve Türk sporunun hizmetinde olması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, Konfederasyon yöneticilerinin görevleriyle bağlantılı ticari ilişkiler ve muhtemel çıkar çatışmalarına yönelik dile getirilen iddiaların, herhangi bir kişi hakkında peşin hüküm oluşturulmadan somut bilgi ve belgeler çerçevesinde tarafsızlıkla değerlendirilmesi istendi. Açıklamada, siyasi kimliği bulunan kişilerin spor yönetimindeki görevlerinin de kurumsal bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesinin demokratik eleştiri hakkının bir parçası olduğu ifade edildi.

Kırıkkale ASKF Başkanı hakkında yürütüldüğü belirtilen disiplin sürecinde ilgili mevzuata, savunma hakkına, tarafsızlık ve ölçülülük ilkelerine uyulması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, disiplin mekanizmalarının farklı görüşleri bastırmak amacıyla değil, mevzuatta tanımlanan somut ihlallerin incelenmesi için işletilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Amatör spor camiasının ihtiyacı korku ve sessizlik değil; güven, dayanışma, demokratik katılım ve ortak akıldır" denildi.

TASKK'nın amatör spor kulüplerinin ortak çatısı olduğu hatırlatılarak konfederasyonun güçlenmesi için farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesi, kararların şeffaf biçimde alınması ve federasyonların adil temsil edilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, "Makamlar geçici, kurumlar kalıcıdır. Hiçbir makam, temsil ettiği kurumun ve hizmet ettiği spor camiasının üzerinde değildir" ifadelerine yer verildi.

Herhangi bir kişi veya kurumun hedef alınmadığı vurgulanan açıklamada, Türk amatör sporunun geleceğinin, demokratik değerlerinin ve kurumsal saygınlığının korunmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada son olarak, Kırıkkale ASKF Başkanı'nın hukuka uygun eleştiri ve savunma haklarının korunması, TASKK bünyesinde şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışının güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: İHA
KırıkkaleGüncelSporSon Dakika

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