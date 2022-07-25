Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey! - Son Dakika
Üye Girişi

Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey!

25.07.2022 16:24

TRT Spor ekranlarında izleyiciyle buluşan Spor Manşet programında sunucu Serkan Yetkin, yorumcu Cem Dizdar'a sorduğu bir soru üzerine aldığı cevapla çileden çıktı. Taraftardan gelen soruları Dizdar'a, yönelten Yetkin, Arda'nın Jorge Jesus'un elini öpmesi hakkında ne düşündüğünü sorduğu Dizdar, "Ne diyebilirim buna! Her şeye bir şey söylenir mi! Kim soruyor bunları!" cevabını verdi. Cevaba sinirlenen Serkan Yetkin, "Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey!" dedi.

Fenerbahçe'de genç futbolcu Arda Güler'in, Jorge Jesus'un doğum gününde elini öpmesi sosyal medyaya damga vurmuştu. TRT 1'de yayınlanan Spor Manşet programında bu konu hakkında yorumcu Cem Dizdar'a soru soran sunucu Serkan Yetkin, hiç ummadığı bir cevap aldı.

"KİM SORUYOR BUNU!"

Taraftarlardan gelen soruları okuyan Serkan Yetkin, yorumcu Cem Dizar'a konu hakkında ne düşündüğünü sordu. Soruya tepki gösteren Dizdar ise, "Merak edilen ne? Ne diyebilirim buna ya! Her şeye bir şey söylenir mi! Kim soruyor bunu, 'Cem ağabey ne diyor?' El öpmüyor muyuz!" ifadelerini kullandı.

"HER SORU MANTIKLI MI OLUYOR!"

Serkan Yetkin, Cem Dizdar'ın bu cevabı üzerine sinirlenirken "Gelenleri ben iletiyorum. Bazı izleyicilerimizde bana hakaretvari paylaşımlarda bulunuyorlar. Sanki ben kendim belirliyorum bunları. Bir sürü mesaj geliyor, açın bakın yani! Ne yapayım ben! Görmezden mi geleyim her şeyi? Yazıyor, izliyor ben de iletiyorum. Her soru mantıklı mı oluyor! Ne yapayım ağabey yani. Anlatalım ki anlasın mantıklı olup olmadığını. Konuşmazsak nasıl anlayacak." dedi.

YORUMLAR
500
Cem Dizdar kimdir? Cem Dizdar aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cem Dizdar kimdir? Cem Dizdar aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aksaray Eskilli Pazar Esnafı: 'Aç Kalacağız, Ne Yapayım Hırsızlık mı Yapayım?' Aksaray Eskilli Pazar Esnafı: 'Aç Kalacağız, Ne Yapayım Hırsızlık mı Yapayım?'

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey! - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Zorbalığa uğradığı için ormana kaçtı! Yıllar sonra köyüne getirildi
16:13 Çapkınlığıyla ün salan fenomen Dan Bilzerian'ın evlendi! Düğün paylaşımına "kurgu" diyenler çoğunlukta...
16:07 Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı
15:58 Gece kulübünde facia! Sevgilisini kucağına alan adam ortalığı karıştırdı
15:57 Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi
15:39 İlyas Salman, adının hikayesini anlattı: 2,5 yaşındaki kardeşim yanınca onun adını bana verdiler
15:38 1 senedir teyzesi tarafından odada kilitli tutulan Cem Muhammet son görüntüsü ortaya çıktı
15:30 Çıplak fotoğraflarını satarak zengin olan sosyal medya fenomeni futbol kulübü alıyor
15:24 AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu'dan Arap turistleri eleştirenlere tepki: Herkes ayağını denk alsın
15:21 1 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Prof. Dr. Özlenen Özkan çocuğun son durumunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 16:27:29. #1.12#
SON DAKİKA: Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement