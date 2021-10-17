Üye Girişi
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Semt77 Yalovaspor: 73-87 - Son Dakika

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Semt77 Yalovaspor: 73-87

17.10.2021 15:14
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Semt77 Yalovaspor: 73-87

SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Alper Özgök (xx), Duhan Köyiçi (xx)YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowel (xxx) 11, Smith (xx) 6, Lomazs (xxx) 15, Hakan Yapar (xxx) 12, Upson (xx) 8, Thomas (xx) 5, Emircan (x), Serkan Menteşe (x), Ümit Sonkol (xx) 5,...

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Alper Özgök (xx), Duhan Köyiçi (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowel (xxx) 11, Smith (xx) 6, Lomazs (xxx) 15, Hakan Yapar (xxx) 12, Upson (xx) 8, Thomas (xx) 5, Emircan (x), Serkan Menteşe (x), Ümit Sonkol (xx) 5, Sestina (xxx) 11, Altan (x)SEMT77 YALOVASPOR: Jones (xxx) 17, Willams (xxx) 19, Cosey (xxx) 11, Conklin (xxx) 16, Muhammed Doğan (x), Oğulcan (x), Lee (xxx) 12, Can Altıntığ (x), Mert Celeb (xxx) 121. PERİYOT: 18-18İLK YARI: 46-423. PERİYOT: 57-59

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini evinde kendisi gibi ligin yeni ekibi Sem77 Yalovaspor'a 14 sayı farkla yenilerek aldı: 73-87.Semt77 Yalovaspor maça etkili başladı. Konuk ekip, ilk çeyrekte farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Ev sahibinde ilk periyodun son dakikalarında oyuna giren Sestina, farkın kapanmasında başrol oynadı. Üst üste 3 kez bulduğu 3 sayılık basketlerle takımına hayat veren Sestina, Merkezefendi Belediyesi Basket'in ilk çeyreğe 18-18 eşitlikle gitmesini sağladı. Ev sahibi Merkezefendi, Lomazs ve Hakan Yapar'ın üstün oyunuyla soyunma odasına 46-42 önde girdi. Yalova'da ikinci periyotta 8 sayı kaydederek takımının en skorer ismi olan Lee, takımının ilk yarıyı yenik kapatmasına engel olamadı. Üçüncü periyoda Hollowell ve Upson'un pota altından bulduğu sayılarla etkili başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket aradaki farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Çekişmeli geçen karşılaşmada aradaki farkı kapatan Semt77 Yalovaspor, üçüncü çeyreği 59-57 önde tamamladı.

Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Semt77 Yalovaspor,  Merkezefendi'nin üst üste hücumlardan eli boş dönmesinden yararlanıp Williams ve Jones'ın etkili oyunuyla aradaki farkı 17 sayıya taşıdı. Williams'ın 19 sayıyla yıldızlaştığı mücadelede Yalovaspor karşılaşmayı 87-73 kazandı.


Erşan Kartal, Merkezefendi, Alper Özgök, Yalovaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Semt77 Yalovaspor: 73-87 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar 14:55 Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar Genç kadın, erkekleri aşağılayarak binlerce dolar para kazanıyor 14:52 Genç kadın, erkekleri aşağılayarak binlerce dolar para kazanıyor İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi 14:50 İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi
Manavgat Şelalesi'nde hareketli dakikalar! Önce kadın, sonra sevgilisi atladı 14:16 Manavgat Şelalesi'nde hareketli dakikalar! Önce kadın, sonra sevgilisi atladı Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı 13:27 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var 12:56 Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz 12:44 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular 12:24 İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular

Son Dakika Haberleri
14:52 Survivor Nagihan'dan ilginç itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum
14:51 Genç kadın, erkekleri aşağılayarak binlerce dolar para kazanıyor
14:50 Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro
14:50 İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi
14:11 Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi yıldız oyuncu Hamsik tesisten ayrıldı
14:08 Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu
13:26 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı
13:25 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi
13:10 Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi
12:45 Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu
Tanga mı desek, elbise mi! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u yaktı geçti Tanga mı desek, elbise mi! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u yaktı geçti         
15:00
Survivor Nagihan'dan ilginç itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum Survivor Nagihan'dan ilginç itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum         
14:53
Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro         
14:51
Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zeminde 4 araç birbirine girdi Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zeminde 4 araç birbirine girdi         
14:36
Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu         
14:09
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
İddialar üzücü! İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı         
12:48
"Bir sürtük için aileni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşanan olaylar         
12:29
Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu         
11:59
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 15:28:17. #1.13#
SON DAKİKA: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Semt77 Yalovaspor: 73-87 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement