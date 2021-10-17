Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Semt77 Yalovaspor: 73-87

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Alper Özgök (xx), Duhan Köyiçi (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowel (xxx) 11, Smith (xx) 6, Lomazs (xxx) 15, Hakan Yapar (xxx) 12, Upson (xx) 8, Thomas (xx) 5, Emircan (x), Serkan Menteşe (x), Ümit Sonkol (xx) 5, Sestina (xxx) 11, Altan (x)SEMT77 YALOVASPOR: Jones (xxx) 17, Willams (xxx) 19, Cosey (xxx) 11, Conklin (xxx) 16, Muhammed Doğan (x), Oğulcan (x), Lee (xxx) 12, Can Altıntığ (x), Mert Celeb (xxx) 121. PERİYOT: 18-18İLK YARI: 46-423. PERİYOT: 57-59

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini evinde kendisi gibi ligin yeni ekibi Sem77 Yalovaspor'a 14 sayı farkla yenilerek aldı: 73-87.Semt77 Yalovaspor maça etkili başladı. Konuk ekip, ilk çeyrekte farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Ev sahibinde ilk periyodun son dakikalarında oyuna giren Sestina, farkın kapanmasında başrol oynadı. Üst üste 3 kez bulduğu 3 sayılık basketlerle takımına hayat veren Sestina, Merkezefendi Belediyesi Basket'in ilk çeyreğe 18-18 eşitlikle gitmesini sağladı. Ev sahibi Merkezefendi, Lomazs ve Hakan Yapar'ın üstün oyunuyla soyunma odasına 46-42 önde girdi. Yalova'da ikinci periyotta 8 sayı kaydederek takımının en skorer ismi olan Lee, takımının ilk yarıyı yenik kapatmasına engel olamadı. Üçüncü periyoda Hollowell ve Upson'un pota altından bulduğu sayılarla etkili başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket aradaki farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Çekişmeli geçen karşılaşmada aradaki farkı kapatan Semt77 Yalovaspor, üçüncü çeyreği 59-57 önde tamamladı.

Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Semt77 Yalovaspor, Merkezefendi'nin üst üste hücumlardan eli boş dönmesinden yararlanıp Williams ve Jones'ın etkili oyunuyla aradaki farkı 17 sayıya taşıdı. Williams'ın 19 sayıyla yıldızlaştığı mücadelede Yalovaspor karşılaşmayı 87-73 kazandı.