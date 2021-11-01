Ziraat Bankkart: 1-3

İmamoğlu'ndan taksi sorununa yeni çözüm! Minibüsler dolmuş taksi oluyor

İlayda Şeker, yeni sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını sildi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti