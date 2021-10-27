Ziraat Türkiye Kupası: Afyonspor: 3Sivas Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında kendi evinde Sivas Belediyespor'u ağırlayan Afyonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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