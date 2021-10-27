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Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4

27.10.2021 17:18
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4

1 sona eren karşılamada penaltılar sonucu rakibini 5-4 mağlup etti.

1 sona eren karşılamada penaltılar sonucu rakibini 5-4 mağlup etti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Erhan Kutlu xx, Nezihi Aytar xx, Mehmet Pekmezci xx,

Denizlispor: Abdulkadir Sünger xx, Veton Tusha xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 88 xx), Okan Derici xx (Aissati dk. 73 xx), Bekir Turaç Böke xx (Çeçenoğlu dk. 64 xx), Erdal Akdarı xx, Leo Schwechlen xx (Hakan Çinemre dk. 105+1 xx), Bünyamin Balat xx, Emre Sağlık xx, Brahim Darri xx (Kevın Selom Mayi dk. 64 xx), Muhammet Özkal xx, Brice Florentin Dja xx (Ogenyi Onazi dk. 74 x),

Yedekler: Altıntaş, Alaattin, Gümüştaş, Muhammed Eren

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Şile Yıldızspor: Ömer Özleyen xx, Emir Şen xx, Arda Can xx, Şevket Güngör xx, Emre Adiloğlu xx, Murat Ulusoy xx (Lütfi Efe Özreisoğlu dk. 105+1 x), Raşit Sevindir xx(Şahin Aygüneş dk. 80 x), Mert Sarı xx(Taner Yıldız dk. 75 xx), Erhan Tatlıdil xx, Mustafa Bedirhan Çelik xx (Oğuz Eken dk. 75 xx), Hazarhan Karaca xx (Berk Akdemir dk. 90+1 xx)

Yedekler: Enes Özer, Reha Kurt,

Teknik Direktör: Serkan Ençetin

Goller: Leo Schwechlen (dk. 47) (Denizlispor), Raşit Sevindir (dk. 69 pen.) (Şile Yıldızspor)

Penaltılar: Onazı, Mustafa, Mayi, Ömer (Denizlispor), Şahin, Reha, Taner (Şile Yıldızspor)

Kırmızı kartlar: Bünyamin Balat (dk. 66) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Schwechlen, Abdulkadir, Mustafa, Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor) Emir, Hazarhan, Arda (Şile Yıldızspor) - DENİZLİ

Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4

Denizlispor, Denizli, Balat, Şile, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 Şile Yıldızspor: 4 - Son Dakika Spor


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