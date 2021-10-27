Ziraat Türkiye Kupası: Menemenspor: 1 Karşıyaka: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Nasadoge Menemenspor konuk ettiği Karşıyaka'yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Deniz Kayatepe xx, Tuncay Ercan xx, Mert Baykal xx
Menemenspor: Murat xx, Oğuzhan xx, Ilyas xx, Kerem xx, Emre Adıgüzel xx, Berkan Çakır xx (Emre Özer dk. 46 x), Enes xx(Ahmet dk. 75 x), Batuhan xx (Sabbah dk. 72 x), Emir xx, Muhammed xx (Umutcan dk. 90+2 ?), Barwuah x(N'diaye dk. 72 xxx)
Yedekler: Emir, Cem, Abdullah, Berkan Aydeniz
Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu
Karşıyaka: Erdoğan xx, İlyas Kahraman, Harun xx, Batuhan Demirel xx, Özgür x, Oğulcan x (Ferdi, dk. 77 x), Barış xx, Sefer x (Batuhan Kara dk. 66 x), Alperen x (Mustafa Çalışkan dk. 66 x), Okan xx, Muhammet x (Caner dk. 46 x)
Yedekler: Yunus, Mert, Mustafa Durgun
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Gol: N'diaye (dk. 90)(Menemenspor)
Sarı kartlar: Sefer, Özgür (Karşıyaka) - İZMİR
Kaynak: İHA
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