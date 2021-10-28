Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Ümraniyespor evinde karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 mağlup etti ve tur atladı.
Stat: Şehir
Hakemler: Fatih Tokail xx, Ahmet Şimşek xx, Güner Mumcu Taştan xx
Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Mustafa Eser xx, Yiğithan Güveli xx, Faruk Can Genç xx, Yunus Emre Mertoğlu xx (Stefano Napoleoni dk. 62 x), Emre Nefiz xx, Kartal Yılmaz xx (Serkan Göksu dk. 46 x), Muammer Denizhan Taşkan xx (Emre Gültekin dk. 90 x), Tahsin Hacımustafaoğlu xx (Yacine Bammou dk. 77 x), Lanre Kehinde xx, Antonio Mrsic xx (Idrissa Camara dk. 106 ?)
Yedekler: Anıl Demir, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Mustafa Karagöz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Kahramanmaraşspor: Deniz Çınar x, Celil Çelikel x (Mustafa Öztürk dk. 66), Birkan Öksüz x Enis Durak x, Ramazan Övüç x, Alican Karadağ x (Emre Bayram dk. 91 x), İshak Doğan x, Halil İbrahim Esen x (Mert Çakar dk. 104 x), Emre Özkan x, Deniz Yılmaz x, Özcan Atalay x
Yedekler: Deniz Solmaz, Ahmet Kartal, Melih Deşir, Nurettin Topuz
Teknik Direktör: Recep Aydemir
Goller: Emre Nefiz (dk. 54), Stefano Napoleoni (dk. 97), Emre Gültekin (dk. 119) (Ümraniyespor), Emre Özkan (dk. 72) (Kahramanmaraşspor)
Kırmızı kart: Kehinde (dk. 58) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Emre Nefiz, Yacine Bammou (Ümraniyespor), Deniz Yılmaz, Emre Özkan, İshak Doğan, Alican Karadağ (Kahramanmaraşspor) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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