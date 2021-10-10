Zonguldak Kömürspor - Eskişehirspor: 3-1

STAT: Kemal KöksalHAKEMLER: Safa Yılmaz (xx),Şenol Bektaş (xx), Emrah Akkaya (xx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Selim (x) (Dk.9 Ali Osman xx), Rıdvan (xxx), Eyüp (xx), Atilla (xxx)(Dk. 85 Tuğrul), Hakan (xx), Aykut Emre (xx), Ertuğrul (xx), Eray (xxx) (Dk.85 Berat), Şahinali (xx)(Dk.59 Sefa x), Emre (xx) ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz (x) - Arda (x), Sezgin (xx), Bartu (xx), Cihangir (xx), Hasan (xx), Berkay (xx), Onur (xx) (Dk. 79 Eren), Doğukan (x)(Dk.62 Onurhan x), Göktuğ (x)(Dk. 46 Ömer Faruk x), Onur Arı (xx) GOL: Dk. 3 Atilla, Dk. 31 Rıdvan, Dk. 65 Eray (Zonguldak Kömürspor) - Dk.11 Onur Arı (Eskişehirspor) SARI KARTLAR: Emre, Hakan, Eray (Zonguldak Kömürspor) - Onur, Arda, Onur Arı(Eskişehirspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: DHA
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