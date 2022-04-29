Sporcu Eğitim Merkezi atletizm il seçmeleri yapıldı - Son Dakika
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Sporcu Eğitim Merkezi atletizm il seçmeleri yapıldı

29.04.2022 12:48
Sporcu Eğitim Merkezi atletizm il seçmeleri yapıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Sporcu Eğitim Merkezi'ne alınacak sporcular için seçme yapıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Sporcu Eğitim Merkezi'ne alınacak sporcular için seçme yapıldı. Kardeşköy Atletizm pistinde gerçekleştirilen seçmelere il ve ilçelerden 88 kız ve 84 erkek sporcu olmak üzere toplamda 172 sporcu, Sporcu Eğitim Merkezi seçmelerinde ter döktü.

Seçmelerde öğrenciler, Engelli Koşu, 60 metre, 80 metre, 600 metre, 800 metre, 1500 metre, 2000 metre, atlama ve atma branşlarında mücadele etti.

Müsabakaları yakından takip eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; "Sporcularımız müsabakalarda kıyasıya mücadele etmesi bizleri mutlu ediyor. Müsabakalar sonucu belirli kriterleri yakalayan sporcular 15 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Sporcu Eğitim Merkezi bölge şampiyonasına katılmaya hak edecektir. Daha sonra oradaki başarılı sonuçlarına göre Sporcu Eğitim Merkezimiz sporcusu olmaya hak kazanacaklardır. İnşallah seçilen sporcular hem Aydın adına hem de ülkemiz adına müsabakalarda bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerdir" dedi. - AYDIN

Sporcu Eğitim Merkezi atletizm il seçmeleri yapıldı
Sporcu Eğitim Merkezi atletizm il seçmeleri yapıldı
Sporcu Eğitim Merkezi atletizm il seçmeleri yapıldı

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Atletizm, Engelli, gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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