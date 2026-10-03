Sporcu Eğitim Merkezlerine alımlar 81 ilde 5-14 Ekim 2026'da e-Devlet'ten yapılacak - Son Dakika
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Sporcu Eğitim Merkezlerine alımlar 81 ilde 5-14 Ekim 2026'da e-Devlet'ten yapılacak

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Sporcu Eğitim Merkezlerine alımlar 81 ilde 5-14 Ekim 2026\'da e-Devlet\'ten yapılacak
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Sporcu Eğitim Merkezlerine 2026-2027 dönemi için sporcu alımlarının başlayacağını açıkladı. Başvurular 5-14 Ekim 2026'da e-Devlet üzerinden alınacak; alımlar 81 il ve 86 merkezde, 26 olimpik spor dalında yapılacak.

Bilecik'te sporcu alımı yapılacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Sporcu Eğitim Merkezlerine 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için sporcu alımlarının başlayacağını açıkladı.

"81 il ve 86 merkezde, 26 olimpik spor dalında yapılacak"

Demir, " Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı için sporcu alım süreci başlıyor. 81 il ve 86 merkezde, 26 olimpik spor dalında faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezlerine sporcu alımları, belirlenen seçim kriterleri doğrultusunda yapılacak. Başvurular 5-14 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek" dedi.

Kaynak: İHA
Ramazan DemirE-DevletGençlikBilecikSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Sporcu Eğitim Merkezlerine alımlar 81 ilde 5-14 Ekim 2026'da e-Devlet'ten yapılacak - Son Dakika
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