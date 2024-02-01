Sporcu Mümin Bilen Türkiye Squash Şampiyonası\'nda çifte şampiyon oldu

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Sporcu Mümin Bilen, Bursa'da düzenlenen Türkiye Squash Şampiyonası'nda hem büyükler hem de 19 yaş altı kategorisinde birinci oldu.

Bursa Nilüfer Altınşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda sporcular madalya almak için mücadele etti.

Organizasyonda sporcu Mümin Bilen, hem büyükler hem de 19 yaş altında altın madalyanın sahibi oldu.

Mümin Bilen, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Cambridge kentinde yaşamasına rağmen Türkiye'deki squash sporunu yakından takip ettiğini söyledi.

Kendini sürekli geliştirmek istediğini belirten Mümin Bilen, "Her zaman milli formayı giymeyi hayal ediyorum. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda takımda yer almayı istiyorum." ifadelerini kullandı.