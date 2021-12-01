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Sporcular kupalarıyla Başkan Beyoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Sporcular kupalarıyla Başkan Beyoğlu'nu ziyaret etti

01.12.2021 14:04
Sporcular kupalarıyla Başkan Beyoğlu'nu ziyaret etti

Ankara'da yapılan Atatürk'ü Anma Kupasında önemli bir başarıya imza atarak takım halinde Türkiye üçüncüsü olan Bağlar Belediyespor karate takımı sporcuları, elde ettikleri başarıyı Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile paylaştı.

Ankara'da yapılan Atatürk'ü Anma Kupasında önemli bir başarıya imza atarak takım halinde Türkiye üçüncüsü olan Bağlar Belediyespor karate takımı sporcuları, elde ettikleri başarıyı Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile paylaştı.

Kulüp Başkanı Mehmet Sait Yıldız ile başarılı sporcular İrem Nur Yazar, Sena Kızılaslan, Amine Akcakmak ve Zeynep Akçakmak kazandıkları kupa ile Başkan Beyoğlu'nu ziyaret ederek çalışmalarına verdiği destek için teşekkür etti. Diyarbakır'a ve Bağlar Belediyesi'ne kazandırdığı başarılardan dolayı genç sporcuları tebrik eden Beyoğlu, aynı azim ve gayretle çalışmalarını isteyerek desteklerinin devam edeceğini kaydetti. - DİYARBAKIR

Sporcular kupalarıyla Başkan Beyoğlu'nu ziyaret etti

Diyarbakır, Beyoğlu, Ankara, Bağlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sporcular kupalarıyla Başkan Beyoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika Spor


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