Sporda 2023 böyle geçti: Ocak

Sporda 2023 yılının ocak ayında, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin naaşının defnedilmesi, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Sabalenka ve Djokovic'in şampiyonlukları, milli patenci Furkan Akar'ın Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülükle bir ilke imza atması, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Lale Orta'nın getirilmesi önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

29 Aralık 2022'de 82 yaşında hayatını kaybeden Pele için 3 Ocak'ta cenaze töreni düzenlendi. Pele, Santos kentindek Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığı'nda, aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hayranlarının oluşturduğu uzun kortej ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Pele'nin naaşı, babasının ve kardeşinin de bulunduğu 14 katlı mezarlığın ilk katında kendisi için özel olarak tasarlanan kabre defnedildi.

Avustralya Açık'ta şampiyonlar Sabalenka ve Djokovic

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ı tek kadınlarda Aryna Sabalenka, tek erkeklerde ise Novak Djokovic kazandı.

Tek erkekler finalinde Yunan Stefanos Tsitsipas'i 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic, turnuvada 10. kez şampiyon oldu.

Furkan Akar'dan tarihi madalya

Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalini üçüncü bitirdi.

Milli sporcu böylece organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

MHK'de değişiklik

Yılın ilk ayındaki en önemli spor gelişmeleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerinin istifa etmesi de yer aldı.

TFF, Sabri Çelik'in yerine MHK Başkanlığına Lale Orta'nın getirildiğini duyurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre ocak ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

2 OCAK

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in 9 Mart 2022 tarihinden bu yana elde ettiği tüm derecelerin iptaline, kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verdi.

3 OCAK

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin naaşı defnedildi. Pele, Santos kentinde Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığı'nda, aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hayranlarının oluşturduğu uzun kortej ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Pele'nin naaşı, babasının ve kardeşinin de bulunduğu 14 katlı mezarlığın ilk katında kendisi için özel olarak tasarlanan kabre defnedildi.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, imza töreni düzenledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Mrsool Park Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan 37 yaşındaki Ronaldo, "Bu kararı aldığım için çok gurur duyuyorum. Avrupa'daki hayallerimi gerçekleştirdim. Her şeyi kazandım. En büyük kulüplerde oynadım. Şimdi yeni bir mücadele için buradayım." dedi.

8 OCAK

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Galatasaray'ın gollerini 32. dakikada Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+10. dakikada Icardi attı.

9 OCAK

Kariyerini Amerikan Birinci Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles'ta sürdüren Galli kanat oyuncusu Gareth Bale, aktif futbol hayatını noktaladı. Southampton altyapısından yetişen Bale, Tottenham'da 6 sezon oynadıktan sonra 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giderek adından söz ettirmişti. Bale, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığı Real Madrid'de yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyememişti.

13 OCAK

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı. Weghorst'u, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattı.

15 OCAK

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonu, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklette ise Arjantinli Kevin Benavides zirvede bitirdi.

Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalini üçüncü bitirerek, organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

İspanya Süper Kupası'nı finalde Real Madrid'i 3-1 mağlup eden Barcelona kazandı. Karşılaşma, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynandı.

20 OCAK

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Hakimliği, adı mali yolsuzluk soruşturmasına karışan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a 15 puan silme cezası verdi.

21 OCAK

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile 2,5 yıl ve artı bir yıl opsiyonlu olmak üzere sözleşme imzalandığını duyurdu. Aboubakar, siyah-beyazlı takımda üçüncü kez forma giyecek.

Milli sporcu Safiye Sarıtürk Temizdemir, Fas'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda gümüş madalya elde etti.

22 OCAK

Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takımı, İspanya'da gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

28 OCAK

2023 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, Elena Rybakina'yı 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) yenen 5 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyeleri görevlerinden istifa etti.

29 OCAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Lale Orta olduğunu duyurdu.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Yunan Stefanos Tsitsipas'i 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic, turnuvada 10. kez şampiyon oldu.

Endonezya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde milli sporcu İsmail Keleş, gümüş madalyanın sahibi oldu.