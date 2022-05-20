Sporun her dalında Bayraklı farkı

Bayraklı Belediyesi, sportif başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Birçok alanda madalyalar kazanarak içenin gururu olan Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları güreş, futbol ve atletizmde elde ettikleri madalyalarla bir kez daha yüzleri güldürdü. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Tüm sporcularımızı kutluyorum. Bayraklı sporda da farkını ortaya koyuyor. Desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Ücretsiz spor kurslarından dünya ve Avrupa şampiyonları çıkararak milli takımlar düzeyinde sporcular yetiştiren Bayraklı Belediyesi, Afyon'da gerçekleştirilen ve 241 kulüpten 2 binin üzerinde sporcunun yarıştığı U-13 Serbest ve Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda turnuvayı 6'ncı tamamladı. Müsabakalarda 62 kg'da Yusuf Arasan Türkiye ikincisi, 57 kg'da Yiğit Aktaş Türkiye üçüncüsü, 48 kg'da Tarık Emin Kaymak, 52 kg'da Hasan Şahin ve 30 kg'da Muhammed Enes Azboy Türkiye 5'incisi oldu. Derece elde eden sporcular Güreş Milli Takımı kamplarına katılmaya hak kazandı.

Atletizmde yüzde 100 başarı

Öte yandan 6 kulüpten 100 sporcunun katıldığı 7'nci İller Arası Bayrak Yarışı'nda da Bayraklı Belediyesi Atletizm Takımı, U-12 kategorisinde ikincilik ve dördüncülük, U-14 kategorisinde ise birincilik ve ikincilik kazandı. 81 ilde düzenlenen Türkiye'nin en hızlıları yarışının Ege Bölge seçmelerinde de başarı gösteren Bayraklılı sporculardan Ege Yılmaz 5'inci olurken, Ada Tükel ise Ege Bölge üçüncüsü oldu.

Namağlup şampiyon

Ayrıca Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı, Birinci Amatör Lig 6'ncı grupta lig bitimine 2 hafta kala namağlup şampiyonluğunu ilan etti. Başarılı sporcular Süper Amatör Lig'e çıkmak için play-off müsabakaları oynayacak.

"Bayraklı sporda da marka olacak"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı artık sporda bir marka oldu. Sportif başarılarımız artıyor. Farklı branşlarda elde ettiğimiz dereceler hepimizin göğsünü kabartıyor. Sporcularımızın gayretleri ve kazandıkları madalyalar, kupalar Bayraklı'nın imajına da katkı sağlıyor. Bayraklılı çocuklarımızın sporda daha büyük başarılar elde etmesi ve ilçemizden yeni sporcularımızın milli takımlar düzeyine çıkması, Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada dereceler kazanabilmesi için desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - İZMİR