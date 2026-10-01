Stadyum krizi çözen Gaziemir Spor, Gemlik Sümerbey'i Altınordu sahasında ağırlayacak. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stadyum krizi çözen Gaziemir Spor, Gemlik Sümerbey'i Altınordu sahasında ağırlayacak.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Stadyum krizi çözen Gaziemir Spor, Gemlik Sümerbey\'i Altınordu sahasında ağırlayacak.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta stadyum krizi yaşayan Gaziemir Spor, Gemlik Sümerbey maçını Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynayacak. Kulüp, stadyum tahsisi yapılmazsa sahaya çıkamama ve hükmen mağlubiyet riski bulunduğunu açıklamıştı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak deplasmanda Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden ligin yeni ekibi Gaziemir Spor, cumartesi günü evinde oynayacağı Gemlik Sümerbey maçı öncesi stadyum krizi yaşadı. Gaziemir'de TFF kriterlerine uygun stadyum bulunmaması nedeniyle rakiplerini Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırlayan İzmir ekibi, saha zemininin bakıma alınması nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçirdi. Kulüpten, "Stadyum bulamıyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Ne yazık ki çok ciddi bir stadyum sorunuyla karşı karşıyayız. Önümüzdeki 3 iç saha karşılaşmamız için yeni bir stadyuma ihtiyaç doğmuştur. Şu ana kadar uygun bir stadyum tahsisi sağlanamamıştır" denildi.

Yeşil-beyazlıların yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün geldiğimiz noktada mesele yalnızca bir saha meselesi olmaktan çıkmıştır. Gaziemir'i profesyonel liglerde temsil eden takımımız, kendi ilçesinde maç oynayamadığı gibi, hafta sonu oynayacağı karşılaşmaya çıkabileceği bir stadyum dahi bulamamaktadır. Bu sorunun çözümü kulübümüzün imkanlarını ve yetkisini aşmaktadır. Stadyum tahsisi gerçekleşmediği takdirde takımımızın sahaya çıkamaması ve karşılaşmanın hükmen mağlubiyetle sonuçlanması riskiyle karşı karşıyayız. Üzerimize düşen bütün girişimleri yaptığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Takdir Gaziemir kamuoyunun, sorumluluk ise çözüm üretme yetkisine sahip makamlarındır."

ALTINORDU'DAN OLUMLU YANIT

Gaziemir Spor yönetimi; stadyum arayışında İzmir Atatürk Stadı, Manisa 19 Mayıs Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı, Turgutlu Yeni Şehir Stadı, Aliağa Atatürk Stadı, Menemen İlçe Stadı, Yeni Buca Stadı için yaptığı başvurulardan sonuç alamadı. Manisa FK, Menemen FK ve Bucaspor 1928'in stadyumlarında maç oynanmasına izin vermediği, diğer statların bakıma alındığı bildirildi. Gaziemir'in çağrısına 2'nci Lig'e katılmayan Altınordu'nun olumlu yanıt verdiği kaydedildi. Gaziemir temsilcisi bu hafta Gemlik Sümerbey'i Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda konuk edecek. Yeşil-beyazlıların kupada 7 Ekim Çarşamba günü Fethiyespor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırlayacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
Metin OktayAltınorduFutbolİzmirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:05:09. #7.13#
SON DAKİKA: Stadyum krizi çözen Gaziemir Spor, Gemlik Sümerbey'i Altınordu sahasında ağırlayacak. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei