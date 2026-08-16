Stadyumda 'Terörsüz Türkiye' Pankartı
Amed Sportif-Erzurumspor maçında 'Terörsüz Türkiye' pankartı stadyuma asıldı.
Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK karşılaşmasında stadyuma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Terörsüz Türkiye" pankartı asıldı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzumspor FK mücadelesi öncesinde stadyuma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan pankart asıldı. Pankartta hem Türkçe, hem Kürtçe olarak "Sahada rakip, kardeşlikte biriz. Terörsüz Türkiye" ifadesi yer aldı.
Kaynak: İHA
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