Stanojevic: Duran toplar bizi sarstı

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trabzonspor maçının ardından, duran toptan yedikleri golle sarsıldıklarını belirterek, mücadele etmeye savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, açıklamalarda bulundu. Stanojevic, Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "İyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir hocaları var. Duran toptan yediğimiz goller bizi çok sarstı. Nasıl oluyor bu seviyede anlamıyorum. Mücadele etmeye savuşmaya devam edeceğiz" dedi - TRABZON