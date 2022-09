Teco Karacabey Belediyespor: 0-3

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Alper Oran, Abdülhamit Söyler, Buğur Han GülerUŞAKSPOR: İbrahim Bağcı – Doğan (Dk. 57 Cenk), Muzaffer (Dk. 64 Azat), Onurcan, Murad Han (Dk. 84 Sefer), Murat Şenel, İbrahim Demir (Dk. 46 Yavuz), Mehmet, Sefa, Ömer Faruk (Dk. 46 Ahmet), ResulTECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel – Caner, Tugay (Dk. 64 Ömer), Bekir Can (Dk. 64 Abdullah), Kadir, Uğur Mustafa (Dk. 80 Fatih Aktay ), Mustafa Diler (Dk. 80 Vedat), Onur, Ulaş, Sadık Arda, Devrim (Dk. 74 Ahmet)GOLLER: Dk. 41 Bekir Can, Dk. 74 Ömer, Dk. 90 Fatih Aktay ( Karacabey )SARI KARTLAR: Murad Han ( Uşakspor ) - Bekir Can, Abdullah, Caner (Karacabey)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2'nci hafta mücadelesinde Uşakspor evinde Teco Karacabey Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 41'inci dakikada Bekir Can, 74'üncü dakikada Ömer, 90'ıncı dakikada Fatih Aktay attı. Bu sonuçla Uşakspor puanla tanışamazken, Karacabey ekibi 4 puana ulaştı.