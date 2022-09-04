Kaynak: DHA

İbrahim Demir, İbrahim Bağcı, Yavuz Mehmet, Murad Han, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Teco Karacabey Belediyespor: 0-3 - Son Dakika

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