Teco Karacabey Belediyespor: 0-3 - Son Dakika
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Teco Karacabey Belediyespor: 0-3

04.09.2022 19:09
Teco Karacabey Belediyespor: 0-3

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Alper Oran, Abdülhamit Söyler, Buğur Han GülerUŞAKSPOR: İbrahim Bağcı – Doğan (Dk. 57 Cenk), Muzaffer (Dk. 64 Azat), Onurcan, Murad Han (Dk. 84 Sefer), Murat Şenel, İbrahim Demir (Dk. 46 Yavuz), Mehmet, Sefa, Ömer Faruk (Dk.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Alper Oran, Abdülhamit Söyler, Buğur Han GülerUŞAKSPOR: İbrahim Bağcı – Doğan (Dk. 57 Cenk), Muzaffer (Dk. 64 Azat), Onurcan, Murad Han (Dk. 84 Sefer), Murat Şenel, İbrahim Demir (Dk. 46 Yavuz), Mehmet, Sefa, Ömer Faruk (Dk. 46 Ahmet), ResulTECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel – Caner, Tugay (Dk. 64 Ömer), Bekir Can (Dk. 64 Abdullah), Kadir, Uğur Mustafa (Dk. 80 Fatih Aktay), Mustafa Diler (Dk. 80 Vedat), Onur, Ulaş, Sadık Arda, Devrim (Dk. 74 Ahmet)GOLLER: Dk. 41 Bekir Can, Dk. 74 Ömer, Dk. 90 Fatih Aktay (Karacabey)SARI KARTLAR: Murad Han (Uşakspor) - Bekir Can, Abdullah, Caner (Karacabey)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2'nci hafta mücadelesinde Uşakspor evinde Teco Karacabey Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 41'inci dakikada Bekir Can, 74'üncü dakikada Ömer, 90'ıncı dakikada Fatih Aktay attı. Bu sonuçla Uşakspor puanla tanışamazken, Karacabey ekibi 4 puana ulaştı.


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Kaynak: DHA

İbrahim Demir, İbrahim Bağcı, Yavuz Mehmet, Murad Han, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teco Karacabey Belediyespor: 0-3 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Teco Karacabey Belediyespor: 0-3 - Son Dakika
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