Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.08.2022 21:56
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Ata YıldırımHangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Del Valle, Mrsic, Durel Avounou, Onur Ayık, BettaiebGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Ata Yıldırım

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Del Valle, Mrsic, Durel Avounou, Onur Ayık, Bettaieb

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

Sarı kartlar: Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Dk. 45 Serkan Göksu (HangiKredi Ümraniyespor)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Galatasaray arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

4. dakikada Glumac'ın büyük hatasında ceza sahası yayının solunda topu kapan Seferovic, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. İsviçreli golcü, şut çekmek yerine sağındaki Emre Akbaba'ya pasını vermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Emre ile buluşmayınca sarı-kırmızılı ekip mutlak bir golden oldu.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Onur Ayık, hem önünü açtı hem de açısını düzeltti. Bu futbolcunun sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

12. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Boey'un pasını alan Oliveira bekletmeden meşin yuvarlağı topuğuyla ceza sahasına çevirdi. Seferovic'in kontrol edemediği top ceza sahası içi sol çaprazdaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

19. dakikada Mrsic'in sağdan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta penaltı noktası gerisinde uygun durumda vuran Del Valle, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.

25. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan sağına yatarak topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

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Kaynak: AA

Serkan Kırıntılı, Onur Ayık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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