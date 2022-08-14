34. dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Mrsic'in savunmanın arkasına attığı pasla savunma arkasına sarkan ve ceza sahasında topla buluşan Bettaieb, Kudryashov'dan topu kurtardı. Bettaieb, kaleci Boffin'i de geçmek istedi ancak Boffin son anda topu kontrol etti.

Kaynak: AA

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