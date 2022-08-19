Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

19.08.2022 23:02
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: AtatürkHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Suat Güz, Ferdi KaradorukBoluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kayanbu Ngandu, Gökhan Karadeniz (Dk. 89 Ozan Papaker), Michel Landel (Dk. 78 Arda Köksal), Hakan bilgiç, İbrahima Balde, Gökhan Kardeş, Batuhan İşçiler (Dk. 46 Cedric Yameogo), Burak Asan (Dk.

Stat: Atatürk

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Suat Güz, Ferdi Karadoruk

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kayanbu Ngandu, Gökhan Karadeniz (Dk. 89 Ozan Papaker), Michel Landel (Dk. 78 Arda Köksal), Hakan bilgiç, İbrahima Balde, Gökhan Kardeş, Batuhan İşçiler (Dk. 46 Cedric Yameogo), Burak Asan (Dk. 46 Tugay Kacar), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 46 Dejvi Bregu)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere, Metehan Mert, Mert Kula, Gökhan Gül, İlker Karakaş (Dk. 62 Ahmet Arda Tuzcu), Serdarcan Eralp, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 85 Sami Gökhan Altıparmak), Dmytro Grechyshkin, Muhammed Bayır,

Goller: Dk. 10. İlker Karakaş, Dk. 60 Musa Şahindere (Gençlerbirliği), Dk. 90+2 İbrahima Balde (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mert Kula, Dk. 65 Musa Şahindere, Dk. 69 Serdarcan Eralp (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Dk. 28 Kayanbu Ngandu (Boluspor), Dk. 81 Gökhan Gül (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Boluspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Gökhan Karadeniz, Ozan Papaker, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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