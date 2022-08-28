Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe: 2-1 - Son Dakika
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Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe: 2-1

28.08.2022 20:44
Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe: 2-1

STAT: Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Turgut Doman, Erkam Akbulut, Emrah AkbulutBEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gkelios - Fatih Kurucuk, Oğuz Kaan Güçtekin, Dimitris Manos (Dk. 63 Atabey Çiçek), Kerim Avcı (Dk. 78 Emir Şenocak), Koutraumpis, Caner Cavlan, Levent Ayçiçek (Dk.

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Turgut Doman, Erkam Akbulut, Emrah Akbulut

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gkelios - Fatih Kurucuk, Oğuz Kaan Güçtekin, Dimitris Manos (Dk. 63 Atabey Çiçek), Kerim Avcı (Dk. 78 Emir Şenocak), Koutraumpis, Caner Cavlan, Levent Ayçiçek (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 46 Okan Alkan), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 85 Dembele)GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan - Emre Ortakaya, Yasin Öztekin, Palmer (Dk.58 Emre Çolak), Hüsamettin Yener, Arslanagic, Yunus Emre Gedik (Dk. 70 İsmail Köybaşı), Mamah(Dk. 70 Atanga), Yalçın Kayan, Tijanic (Dk. 90 Ege Özkayımoğlu) Uğur Kaan Yıldız (Dk.90 Mihojevic)GOLLER: Dk. 66 Sedat Şahintürk, Dk. 89 Atabey Çiçek (Bandırmaspor) - Dk. 68 Yasin (Göztepe)

SARI KARTLAR:  Mamah, Arslanagic (Göztepe)

Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66'ncı dakikada Sedat Şahintürk ve 89'uncu dakikada Atabey Çiçek kaydetti. Göztepe'nin karşılaşmadaki tek golü ise 68'inci dakikada Yasin Öztekin'den geldi.


- Balıkesir
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Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig TFF 2. Lig: Kocaelispor: 2 Kırklarelispor: 1 TFF 2. Lig: Kocaelispor: 2 Kırklarelispor: 1
Kaynak: DHA

Atabey Çiçek, Kerim Avci, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe: 2-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe: 2-1 - Son Dakika
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