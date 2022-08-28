Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66'ncı dakikada Sedat Şahintürk ve 89'uncu dakikada Atabey Çiçek kaydetti. Göztepe'nin karşılaşmadaki tek golü ise 68'inci dakikada Yasin Öztekin'den geldi.

Kaynak: DHA

Atabey Çiçek, Kerim Avci, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe: 2-1 - Son Dakika

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