82. dakikada Kasımpaşa net bir fırsatı kullanamadı. Celina'nın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Yunus'un uygun pozisyonda şutunda, kaleci Volkan sağına uzandı ve topu kontrol etti.

Kaynak: AA

Ali Palabıyık, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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