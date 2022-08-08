Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

08.08.2022 21:30
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Mustafa SönmezMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu (Dk. 80 Ahmed Touba), Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye (Dk. 59 Biglia), Serdar Gürler (Dk. 69 Deniz Türüç), Aleksic (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu (Dk. 80 Ahmed Touba), Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye (Dk. 59 Biglia), Serdar Gürler (Dk. 69 Deniz Türüç), Aleksic (Dk. 68 Berkay Özcan), Münir, Szysz

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Recep Yemişçi (Dk. 46 Yasin Özcan), Petretta, Aytaç Kara (Dk. 46 Turgay Gemicibaşı), Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes (Dk. 52 Celina), Eysseric (Dk. 63 Yunus Mallı), Bahoken (Dk. 63 Erdem Çetinkaya)

Goller: Dk. 22 Aleksic, Dk. 38 Szysz, Dk. 74 Münir, Dk. 77 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 13 Mahmut Tekdemir, Dk. 23 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 16 Hajradinovic, Dk. 51 Yasin Özcan, Dk. 76 Petretta (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.

55. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in arka direğe yaptığı ortada Münir topa kafayı vurdu, savunma son anda arayı girdi ve meşin yuvarlağı kornere attı.

58. dakikada ev sahibi takımın hızlı atağında Serdar Gürler, Yasin Özcan'ı geçti ve ceza sahasına girdi. Serdar'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Ertuğrul ayaklarıyla son anda topu kornere gönderdi.

72. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın altıpas önüne yaptığı ortada Erdem Çetinkaya topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

74. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan taç atışını kullanan Caiçara, Deniz Türüç'ten aldığı topla ceza sahasına yaklaştı. Caiçara'nın altıpas önüne yaptığı ortada Münir topa kafayı vurdu, kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

75. dakikada turuncu-lacivertli takım penaltı kazandı. Rakip ceza sahasına giren Deniz Türüç, Petretta ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı, hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada penaltıyı kullanan Deniz, kaleci Ertuğrul'un solundan meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

82. dakikada Kasımpaşa net bir fırsatı kullanamadı. Celina'nın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Yunus'un uygun pozisyonda şutunda, kaleci Volkan sağına uzandı ve topu kontrol etti.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 4-0 kazandı.

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) Patryk Szysz'den ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asist Patryk Szysz'den ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asist
Kaynak: AA

Ali Palabıyık, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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