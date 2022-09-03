Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

03.09.2022 19:16
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bodrum İlçeHakemler: Adem Cinek, Murat Şener, Burak CansızBodrumspor: Ali Türkan, Erkan Değişmez (Dk. 90 Abdurrahman Canlı), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 74 Jahovic), Bahadır Erol (Dk. 62 Süleyman Güneş), Cenk Şen, Recep Aydın (Dk.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Adem Cinek, Murat Şener, Burak Cansız

Bodrumspor: Ali Türkan, Erkan Değişmez (Dk. 90 Abdurrahman Canlı), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 74 Jahovic), Bahadır Erol (Dk. 62 Süleyman Güneş), Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. 89 Mohammed)

Eyüpspor: Harun Tekin, Erdem Gökçe (Dk. 46 Ezeh), Claro (Dk. 32 Fethi Özer), Alparslan Öztürk, Sinan Kurt (Dk. 67 Umut Bulut), Mehmet Murat Uçar, Dibba, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Recep Niyaz), Berkan Emir, Ezeh, Badji (Dk. 46 Bekir Yılmaz)

Goller: Dk. 31 Üzeyir Ergün, Dk. 34 Recep Aydın, Dk. 90 Jahovic (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 İbrahim Akdağ, Dk. 37 Harun Tekin (Eyüpspor), Dk. 45+5 Cenk Şen, Dk. 82 Kenan Özer (Bodrumspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 86 Murat Uçar, Dk. 90+1 Alparslan Öztürk (Eyüpspor)

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Bodrumspor, sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

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Kaynak: AA

Murat Şener, Ali Türkan, Kenan Özer, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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