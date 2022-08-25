58. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Münir'in altıpas önüne yaptığı ortada iyi yükselen Okaka, meşin yuvarlağı kafayla kalecinin uzanamadığı köşeden filelerle buluşturdu: 1-2

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

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